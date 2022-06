Stickeractie als geheugensteuntje tegen telefonische oplichting

Wat precies is bankhelpdeskfraude?

Bij dit soort fraude doen oplichters zich voor als behulpzame medewerkers van de bank. Zij bellen plotseling op en zetten mensen onder druk met babbeltrucs. Ook weten ze soms al veel gegevens van het slachtoffer. Of een zogenaamde bankmedewerker meldt zich aan huis, om te “helpen” met een probleem. Deze oplichter probeert de inloggegevens van telefoon, tablet en bankrekening te krijgen, of simpelweg de bankpas met pincode.



Zie ook: https://www.politie.nl/onderwerpen/telefonische-oplichting.html



“Belangrijk is dat burgers deze vormen van bankhelpdeskfraude gaan herkennen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden” vertelt teamchef van Politie Heerlen, Ali Sabri. “Door samen te werken met gemeente Heerlen verwachten we de burgers beter te kunnen bereiken, te waarschuwen, preventiemiddelen verschaffen en zo het aantal slachtoffers te verminderen.”



Roel Wever, burgemeester Heerlen en cyberburgemeester Limburg: “Dit soort fraudegevallen is flink gestegen. Dat is zorgelijk. Mensen kunnen daar zelf iets aan doen door zich goed te informeren. En, ik zou het mooi vinden als ook anderen stilstaan bij de ouderen en kwetsbaren in hun familie of omgeving. Hoe weerbaar zijn ze eigenlijk? Je kunt ze waarschuwen en helpen zich veiliger en zekerder te voelen. Alleen dat is al veel waard.”



Bankhelpdeskfraude herkennen

Een bankmedewerkers zal nooit vragen nooit naar uw banksaldo, ook niet als controlevraag. Een bank zal nooit bellen om geld over te maken naar een andere rekening, een ‘kluisrekening’ of ‘veilige’ rekening. Een bank zet u niet onder druk om snel te handelen en heeft zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Krijgt u een telefoontje hierover? Ga hier niet in mee en beëindig het gesprek. Bel vervolgens zelf uw bank op zodat u het verhaal kunt controleren.



Wethouder Peters, verantwoordelijk voor het ouderenbeleid: “Omdat vijftig plussers vaak de dupe zijn van deze vorm van cybercriminaliteit is het ontzettend belangrijk om hen bewust te maken van de handelswijze van deze oplichters, daar draagt deze campagne aan bij. Dus ik zal er dan ook voor zorgen dat deze stickers bij de diverse ouderenplatforms in de stad te verkrijgen zijn.”



Slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude?

Doe altijd aangifte bij de politie, dat kan via 0900 -8844 of via de website https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.

Bel direct uw bank op en volg de aanwijzingen op van de bankmedewerker

­Deel uw verhaal met vrienden en kennissen. Zo helpt u voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.