Supermarkt Beukelsdijk twee keer overvallen in tien dagen

Bij de overval dinsdagavond kwamen om 19.07 uur twee jonge jongens met donkere kleding, witte sokken en capuchons de winkel binnen. Zij hadden allebei een mes en eisten geld. De buit stopten ze in een kleine, rode sporttas, net als de messen, voor ze er vandoor gingen. Op beelden zien we dat tijdens hun vlucht richting de Frank van Borselenstraat op het zebrapad een mes uit die tas viel. Een van de overvallers rende terug om hem op te rapen. Het was op dat moment vrij druk op straat, dus wellicht is dit mensen opgevallen. De twee zijn vervolgens via de Beatrijsstraat en de Graaf Florisstraat weggerend.

Hoewel de eigenaar niet gewond raakte bij de overvallen heeft hij zeer angstige momenten gekend. Ze hebben een grote impact op hem. We komen graag met iedereen in contact die iets gezien heeft, hoe gering de informatie ook lijkt te zijn. Ook willen we mensen uit de omgeving van de vluchtroute vragen of zij willen kijken of voorafgaand of na de overval, om 19.07 uur, misschien de verdachten op camera- deurbel- of dashcambeelden te zien zijn. Die beelden ontvangen we graag!



Eerdere overval

Voor de overval op 18 juni loopt het onderzoek nog en is er nog geen aanhouding verricht. Het onderzoeksteam gaat er vanuit dat het om een andere man gaat dan de overval van dinsdag. Deze verdachte werd rond de 20 jaar geschat, was ongeveer 1.70m lang en was gekleed in een zwarte capuchontrui met een witte print op de rug met letters en een soort symbool, een zwarte trainingsbroek en zwarte Nike-schoenen met een witte zool. Hij had een groot mes bij zich.