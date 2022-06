Politie houdt verdachte aan voor ongeregeldheden bij woning minister

Beelden helpen bij het onderzoek

Het onderzoek naar de ongeregeldheden op verschillende plekken in Oost-Nederland wordt voortgezet. Wat de politie daarbij kan helpen is beeldmateriaal. Er worden al veel beelden gedeeld op sociale media. We vragen om deze beelden ook met ons te delen via onderstaand contactformulier. Alle beelden worden dan uitgekeken voor het onderzoek naar strafbare feiten. Zet duidelijk in het tipformulier om welke locatie het gaat