26-jarige man aangehouden na achtervolging

Naar aanleiding van een ANPR-hit voor een gestolen voertuig op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk zette de politie de achtervolging in. De verdachte zette koers richting Rotterdam via de A4. Ter hoogte van de Beneluxtunnel reed de verdachte in de richting van de A15. De verdachte reed met hoge snelheid verder over de A15 naar de A16 in de richting van Zwijndrecht waar hij de afrit nam. De politie reed meerdere keren tegen het voertuig aan in een poging de auto tot stilstand te brengen. Daarop reed de bestuurder in op de politieauto’s. De bestuurder reed ondanks deze pogingen met hoge snelheid een rotonde op aan de Burgemeester van ’t Hoffweg af, waar het voertuig crashte.



Nadat de auto tot stilstand kwam en de verdachte te voet wilde vluchten gaven agenten aan dat de verdachte moest stoppen. De verdachte gaf geen gehoor en bleef wegrennen. Uiteindelijk is het stroomstootwapen ingezet. De verdachte is aangehouden in Zwijndrecht voor diefstal en heling. Hij is ter plaatse gecontroleerd en behandeld door zorgpersoneel.

ANPR

Met ANPR (Automatic Number Plate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. In deze lijst staan de kentekens die op naam staan van mensen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. Alleen bij deze kentekens krijgt de politie een ‘hit’ op het kenteken.