Volop zaken in laatste Bureau Rijnmond vóór zomerstop

In deze aflevering de volgende onderwerpen:

Overvalpoging in Hellevoetsluis

Op 13 maart probeerde een onbekende man een filiaal van de Albert Heijn aan de Struytse Hoek in Hellevoetsluis te overvallen. De dader bedreigde de caissière met een hamer maar ging er zonder buit vandoor. Maar wel met slippers aan. Wie herkent hem op de beelden?

Overval op supermarkt in Dordrecht

Een overvaller van een supermarkt in Dordrecht had meer ‘succes’. Hij overviel op 2 maart een Lidl aan het Pearl Buck-erf en ging er met tasje met geld vandoor. De kassamedewerker werd bedreigd. met een mes. Ook van deze man zijn beelden.

Verdachte herkenbaar

Op 1 april kwam een jongeman in Capelle aan den IJssel een telefoon kopen in een woning aan het Sara Burgerhart Erf. In plaats met geld over de brug te komen, griste de dader de telefoon bij de verkopers weg. Hij liet hen een heel onplezierige ervaring en een telefoon armer achter. Op 16 juni lieten we de jongeman onherkenbaar zien om hem zó de kans te geven zichzelf te melden. Dat deed hij niet. Nu laten we hem herkenbaar zien.

Dief in beeld

Een inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht werd op 9 maart slachtoffer van een diefstal uit zijn bedrijfsauto. De man had zijn auto geparkeerd in de Prins Bernardstraat en kwam er de volgende dag achter dat uit zijn busje gereedschappen en een jas waren gestolen. Van de dief zijn beelden.

Tramconducteur mishandeld

Een conducteur ziet dat twee mannen op 18 juni zijn tram instappen, maar niet. inchecken. Hij geeft ze eerst nog netjes de kans om alsnog de rit te betalen, maar daar willen de mannen niet. In plaats daarvan wordt de conducteur geslagen en gaan de mannen ervandoor. Wie herkent ze?

Rekening geplunderd, verdachte in beeld

Een man plundert in mei van dit jaar de rekening van een 76-jarige vrouw uit Spijkenisse met haar eigen pinpas. Die is haar kort daarvoor middels bankmedewerkerfraude afhandig gemaakt. Help ons de pinner, van wie we beelden hebben, te vinden!

Overvallen, mishandeld én beschoten

In de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 mei raakte een 30-jarige bewoner aan de Langenhorst gewond toen hij tijdens een woningoverval werd beschoten. Daarvoor én daarna kreeg hij ook nog klappen en schoppen van de overvallers, die geld en sieraden van hem eisten. Alle hulp om deze zaak op te lossen is welkom.