Vrouw aangehouden na steekincident Schiedam

Agenten kregen rond 23.10 uur een melding van een ruzie in een woning in Schiedam. Toen zij aankwamen bleek een 72-jarige man te zijn gestoken. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Korte tijd later hielden agenten een 35-jarige vrouw uit Schiedam aan. Sporen zijn veiliggesteld en de toedracht wordt onderzocht. Hierbij komt de politie graag in contact met getuigen.



Informatie

Heeft u iets gezien of heeft u informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek en nog niet gesproken met agenten, neem dan contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.