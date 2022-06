Identiteit overleden man het Singel bekend; verdachte aangehouden

Heren (winter)jas en zwarte tas

Het onderzoeksteam roept nog steeds mensen op zich bij de politie te melden als zij iets gezien of gehoord hebben dat met dit geweldsincident te maken kan hebben. En specifiek is het rechercheteam op zoek naar een heren (winter)jas waar bloed op zou kunnen zitten en een zwarte cross-over tas (zie foto).

Het is echter niet helemaal duidelijk wat de kleur van de jas is omdat de beelden in het donker zijn vastgelegd. Maar het lijkt een jas met donkere én lichtere accenten, meer dan vermoedelijk een camouflagemotief.

Uit onderzoek is gebleken dat in ieder geval de zwarte tas in de vroege ochtend van woensdag 1 juni op het Stationsplein heeft gelegen. Als u deze goederen ziet (of ergens heeft gezien), bel dan direct met de politie en blijf van deze spullen af in verband met sporenonderzoek.