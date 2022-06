Meisje bedreigd en beroofd van scooter

Het slachtoffer reed rond 23:45 uur met haar scooter over de Warmoeskade. In de bocht halverwege de Warmoeskade werd zij onder bedreiging van een mes beroofd van haar scooter. Het slachtoffer deed aangifte.

Volgens het slachtoffer was de verdachte een lange man met een slank postuur. Hij heeft een donkere huiskleur en droeg donderdagavond een donkere trui met een capuchon met een wit accent en een donkere jas.

Getuigen gezocht

De politie zoekt mensen die iets hebben gezien van deze beroving of naar mensen die op andere wijze informatie beschikken over dit incident. Heeft u donderdagavond iemand zien lopen op de Warmoeskade die voldoet aan het signalement, of heeft u camerabeelden? Deelt u dit dan alstublieft met ons via 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via 0800-7000.