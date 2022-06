Bestuurder ramt verkeerspalen

Agenten ontvingen rond 23.00 uur de melding dat een automobilist op de Beerseweg een verkeerspaal had geramd. Ter plekke bleek dat de bestuurder meerdere (tijdelijke) verkeersborden en verkeerslichten had geraakt. Hij en zijn bijrijder raakten niet gewond. De bestuurder reed vermoedelijk onder invloed van alcohol maar weigerde mee te werken aan een ademtest. Op het politiebureau is een bloedproef afgenomen. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd en hij kreeg een rijverbod opgelegd. De man zit nog vast voor verhoor.