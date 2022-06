Getuigen gezocht van aanrijding op Marconilaan

Het ongeval gebeurde rond 4.45 uur op zondagmorgen 29 mei op de kruising van de Marconilaan met de Boschdijk te Eindhoven. Drie fietsers staken op dat moment de kruising over waarbij ze geschept werden door een auto. De auto ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor via de Kronehoefstraat. Eén fietser raakte ernstig gewond, de twee anderen kwamen er met lichtere verwondingen vanaf.

Uiteraard nemen we deze kwestie hoog op en zijn daarom direct een onderzoek gestart. Ondanks onze inspanningen heeft dat nog niet geleid tot het opsporen van de betrokken chauffeur.

Getuigen

We hebben onder andere ter plaatse technisch onderzoek verricht, achtergebleven brokstukken van de auto in beslag genomen en camerabeelden bestudeerd. Daaruit zijn inmiddels meer details over de auto naar voren gekomen.

Het gaat vermoedelijk om een Renault, type Megane, model hatchback van het bouwjaar 2012/2013. Bij het ongeval is onder andere de rechter koplamp beschadigd geraakt. Op onderstaande foto vindt u ter verduidelijking een voorbeeld van dit type auto. Het gaat dus niet om het betrokken voertuig.

Heeft u in uw omgeving een dergelijke auto met aanzienlijke schade aan de voorzijde zien rijden? Weet u mogelijk wie de eigenaar van dit voertuig is? Werd bij u een dergelijke wagen ter reparatie aangeboden? Of heeft u anderszins informatie wat ons kan helpen? Neem dan contact met ons op via één van onderstaande mogelijkheden.