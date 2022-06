E-mailadressen onbedoeld zichtbaar na gerichte getuigenoproep

De mail is verstuurd naar mensen die het bewuste festival bezochten en daar mogelijk getuige waren van een zware mishandeling. Bij die mishandeling raakte een 20-jarige man uit Emmen zwaargewond. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar de daders. Het versturen van een mail naar de bezoekers van het festival mag niet zomaar en daarom is vooraf toestemming gegeven door het Openbaar Ministerie. Het inzichtelijk maken van de e-mailadressen van alle ontvangers had uiteraard nooit mogen gebeuren. Toen de politie hierop werd gealerteerd, is het bericht meteen ingetrokken.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens

Gezien een grote groep mensen deze e-mail reeds heeft geopend en er schending van de privacy heeft plaatsgevonden, wordt er door ons melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast informeren we alle personen van wie het e-mailadres zichtbaar is geweest en bieden we hen hiervoor excuses aan. Het gaat hier om een menselijke fout. We hebben dit middel ingezet om dit onderzoek uitgebreid en zorgvuldig op te pakken en de verantwoordelijke(n) voor de zware mishandeling te achterhalen. Maar dat mag uiteraard nooit ten koste gaan van de privacy van burgers en we betreuren dat dit onbedoeld toch is gebeurd.