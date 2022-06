Zoektocht vermiste Gino – deel beelden met de politie!

Het gaat daarbij specifiek om beelden in de periode van 1 juni 17.00 uur - 2 juni 21.00 uur, in de omgeving van de plek waar Gino het laatste gezien is (speelveldje bij de Zonstraat/Hertogenlaan Kerkrade), de omgeving van plek waar een step is aangetroffen (Parkeerplaats de Bende in Landgraaf) en het gebied daartussen.

Belangrijk daarbij is om goed te kijken of de desbetreffende beelden voldoen aan het signalement van Gino en de beschrijving van zijn kleding en step ten tijde van zijn verdwijning: Gino heeft een blanke huidskleur, blond haar, blauwe ogen, een mager postuur en is ongeveer 1.30 mtr groot. Hij droeg een rode jas met grijze mouwen van het merk Nike Jordan, een rood petje van het merk Nike, een lichtgrijze spijkerbroek en groene schoenen met witte zolen. Gino had een zwarte step bij zich met rode handvatten, voorzien van een rode voetenplank.

///

Burgers kunnen beelden met de politie delen via www.politie.nl/upload

Mocht het uitkijken, bewaren of toesturen van de beelden om welke reden dan ook niet lukken, dan kan er voor ondersteuning telefonisch contact worden opgenomen met 0900-8844, zodat politieagenten kunnen assisteren.