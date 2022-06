Landelijke Eenheid wordt opgesplitst

Cultuuromslag

De minister benadrukt, in navolging van de commissie, dat meer nodig is dan alleen organisatorische aanpassingen: ‘Ik ben het met de commissie eens dat de nieuwe landelijke eenheden alleen toekomstbestendig zullen zijn als gelijktijdig een cultuuromslag plaatsvindt en maatregelen worden getroffen ten aanzien van de werkcultuur en het leiderschap.’



Net als de Commissie Schneiders vindt korpschef Henk van Essen dat voor leidinggevenden een cruciale rol is weggelegd bij de veranderingen die de LE gaat doormaken: ‘Leidinggevenden vormen een belangrijke factor bij het realiseren van een veilige werkomgeving. Zij moeten weten wat er speelt. Om te zorgen voor leidinggevenden waar de eenheid behoefte aan heeft, worden nieuwe leiderschapsprofielen opgesteld. Daarin staat onder meer omschreven over welke inhoudelijke kennis, competenties én karaktereigenschappen een leidinggevende moet beschikken’.

Verdienen

Volgens Oscar Dros, politiechef van de LE, zijn de veranderingen niet alleen noodzakelijk, maar is het ook wat de bijna 6000 medewerkers verdienen. ‘Het fundament van de huidige Landelijke Eenheid is niet op orde. Daarnaast hebben we te maken met snel veranderende criminaliteit. Alleen met deze ingrijpende maatregelen kunnen de medewerkers op een veilige en professionele wijze hun werk blijven doen.’

Hele politie

Van Essen stelt in een reactie dat de veranderingen bij de Landelijke Eenheid de hele politie raken: 'Al is het maar, omdat alle eenheden gebaat zijn bij het goed functioneren van de nieuwe landelijke eenheden en zij intensief met hen zullen samenwerken. Maar de veranderingen bij de LE zullen ook invloed hebben op andere onderdelen van de politie. Dan gaat het bijvoorbeeld om onderdelen die de LE ondersteunen op personeelsgebied of de Politieacademie. Feitelijk markeren de veranderingen bij de LE de start van de volgende fase van de in 2013 ingezette vorming van de Nationale Politie.’

Geduld

Zowel Dros als Van Essen vraagt de medewerkers én de politiek om geduld. Dros: ‘Het wordt beter en dat gaat iedereen merken. Maar dat gaat wel even duren. Ik hoop dat we de tijd en ruimte krijgen om het vertrouwen waar te maken dat we in staat zijn om de boel op orde te brengen.’ Eind deze zomer is een transitieplan op hoofdlijnen gereed. Uiterlijk 1 oktober moet een uitgewerkt plan klaar zijn, waarin staat beschreven hoe en op welke termijn de veranderingen tot stand worden gebracht.



In het transitieplan worden niet alleen de splitsing van de LE en de gewenste werkcultuur verder uitgewerkt, maar wordt ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld het flexibeler maken van de organisatie, datagedreven werken, de relatie tot het bevoegd gezag en de bedrijfsmatige ondersteuning van de nieuwe eenheden. De medewerkers van de LE zullen, evenals het bevoegd gezag, de vakbonden én de medezeggenschap, nauw bij de planvorming worden betrokken.

Middelen

Behalve geduld vraagt de politie aan de politiek ook om voldoende financiële middelen. Om de transitie vorm te geven en de nieuwe eenheden optimaal te laten functioneren, maar ook om alle ambities op het gebied van criminaliteitsbestrijding waar te kunnen maken. ‘Er is daarvoor nu 20 miljoen structureel gereserveerd. Dat is wat de politie betreft een goede eerste stap, maar op basis van het transitieplan moet blijken hoeveel budget daadwerkelijk nodig is om de gezamenlijke ambities waar te maken', zegt korpschef Van Essen.

Adviseren

De commissie Schneiders zal de veranderingen bij de LE de komende tijd blijven volgen. De minister heeft de commissie opdracht gegeven haar te blijven adviseren over de kwaliteit, de haalbaarheid en de planning van het transitieplan. De Korpsleiding liet de minister eerder al weten voorstander van deze monitoring te zijn.