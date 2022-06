Onderzoek naar ontploffing in appartementencomplex Heerenveen

De ontploffing is waarschijnlijk veroorzaakt door een zeer zwaar stuk vuurwerk, dat schade heeft aangericht. Een deel van het complex, dat ligt aan het Van Harenspad en het Gemeenteplein, moest worden ontruimd.

Mogelijk meerdere betrokkenen

De politie houdt er rekening mee dat het explosief bewust op de betreffende plek is neergelegd. Uit onderzoek moet nog blijken wat hiervoor de reden was. Het is niet uitgesloten dat er meerdere personen betrokken waren bij het incident.

Buurtonderzoek

In en rond het appartementencomplex wordt door de recherche forensisch onderzoek gedaan. De politie is gestart met een buurtonderzoek en er wordt gesproken met getuigen. Ook wordt gekeken of er in de omgeving camerabeelden kunnen worden veiliggesteld.

Heeft u tips of camerabeelden?

De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord rond het tijdstip van de explosie. Het kan ook zijn dat iemand uit de omgeving camerabeelden heeft waarop iets verdachts te zien is. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem via 0800-7000. Beelden kunt u hier uploaden.