Fotokoffer verdwenen bij onderzoek

Rondom Visplas de Zwaan werd onderzoek gedaan door verschillende politiecollega’s. In de bosrijke omgeving is een koffer van een fotograaf verdwenen. Dat is vermoedelijk tussen 21.30 en 22.00 uur gebeurd. Het kan zijn dat de vinder van deze koffer gedacht heeft dat deze spullen verloren waren en de koffer heeft meegenomen.

Omschrijving

Zwarte fotokoffer

Canon spiegelreflexcamera

3 verschillende lenzen

Flitser

Op de koffer zit een sticker met daarop ‘Guido Sound and Vision’

Hierboven ziet u de afbeeldingen van de koffer.

Heeft u de koffer gevonden?

Wij zijn op zoek naar degene die de spullen heeft meegenomen, of gezien heeft wie deze koffer heeft gepakt. Kent u iemand die deze fotospullen heeft gevonden? Neem dan contact op via 0900-8844. Het is mogelijk om de koffer in te leveren bij uw lokale politiebureau, of hem op te laten halen door de politie. Anoniem inleveren is ook mogelijk.