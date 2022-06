Woning beschoten in Schiedam; politie zoekt dader(s), getuigen en camerabeelden

Woensdagochtend vroeg ontdekten de bewoners van de woning dat hun huis meerdere was beschoten. Toen zij poolshoogte namen, bleek er een kogel in de keuken van de woning terecht te zijn gekomen. De politie werd gebeld en het onderzoek werd opgestart.



Getuigen en beelden welkom

De politie zoekt getuigen én beelden. Wie heeft het schieten zien gebeuren en/of heeft beelden van het schietincident, bijvoorbeeld van een dashcam-, bewakings- of deurbelcamera? Neem contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden. Anoniem melden kan ook, door te bellen naar 0800-7000.