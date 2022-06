Politie doet onderzoek naar mogelijk geweldsincident

Rond 17.40 uur meldde een getuige dat iemand in de Vincent van Goghlaan in Vlissingen mogelijk was gestoken en dat hij dringend medische hulp nodig had. Niet alleen ambulancemedewerkers gaan dan rijden, maar ook de politie gaat met spoed ter plaatse. Op dat moment kan het zo zijn dat elke seconde telt voor het slachtoffer, dus zoveel mogelijk hulpverleners gaan dan zo snel mogelijk naar de plek waar het incident heeft plaatsgevonden.

Het slachtoffer was echter al weg toen hulpverleners ter plaatse kwamen. Hij was op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Door agenten is daar met hem nog een gesprek gevoerd, maar hij gaf aan dat hij niet gewond geraakt was door een misdrijf.

In de tussentijd startten agenten die nog in de Vincent van Goghlaan waren een onderzoek op. Er werden sporen veiliggesteld en ze hielden een buurtonderzoek. Uit dit onderzoek kwam verder ook geen medewerking van eventuele getuigen. Er is overleg gepleegd met de officier van justitie en vervolgens besloten dat het onderzoek werd afgerond zonder verder resultaat.