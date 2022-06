Videosurveillance levert meerdere invorderingen van rijbewijzen op

Rond 08.00 uur zagen agenten op de Zeelandweg-Oost in Steenbergen een voertuig rijden met een gemiddelde snelheid van 155km/u, waar 100 km/u toegestaan is. Het rijbewijs van de 53-jarige man uit Vlaardingen is ingevorderd.

Nog geen half uur later was het raak op de Noordlangeweg in Dinteloord. Daar reed een 47-jarige man uit Kapellen gemiddeld 184 km/u op een weg waar 100 km/u is toegestaan. Ook hij moest zijn rijbewijs inleveren.

Om 9.25 uur troffen zij weer een voertuig aan, ditmaal op de A4 ter hoogte van Steenbergen. De auto reed gemiddeld 154km/u na correctie, waar 100 km/u toegestaan is. Ook deze 30-jarige man uit Hellevoetsluis moest zijn rijbewijs inleveren.

Rond 9.40 uur werd de auto van Team Verkeer met forse snelheid ingehaald door een voertuig. Zij zagen ook dat het voertuig inhaalde over een doorgetrokken streep en bijna frontaal op een tegenligger botst. Daarnaast reed de 23-jarige bestuurder uit Sint Philipsland gemiddeld 120 km/u door de bebouwde kom en 177 km/u op een 80km-weg. Het voertuig is op de Industrieweg in Sint Philipsland tot stoppen gemaand en bekeurd. Zowel het rijbewijs als de auto van de man is in beslag genomen. De man wordt artikel 5A ten laste gelegd; over een langere periode en langere afstand, anderen levensgevaarlijk in gevaar brengen.

Nadat Team Verkeer aanwezig was bij een eenzijdig ongeval op de Emerparklaan, zien zij op de Westerparklaan een voertuig met hoge snelheid rijden. De 25-jarige bestuurder uit Etten-Leur reed gemiddeld 103km/u in de bebouwde kom. Ook hij heeft zijn rijbewijs in moeten leveren.