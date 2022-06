Politie waarschuwt voor oplichtingspraktijken

Het 33-jarig slachtoffer had een afspraak met twee personen bij het Roda JC stadion (Wiebachstraat) in Kerkrade. Daar zou een zakelijke transactie plaatsvinden. Het slachtoffer bood via internet een woning te koop aan. Hierop werd gereageerd door Duits sprekende personen die zich voordeden als een Luxemburgse investeringsmaatschappij. Daarop volgden meerdere afspraken in Nederland waar de verkoop besproken werd. Behalve over de verkoop van de woning, werd er ook gesproken over het omwisselen van (zwart) geld. De oplichters wilden graag een groot geldbedrag omwisselen voor kleiner biljetgeld. Het slachtoffer had daarom op 23 juni een groot bedrag aan contant geld bij zich.

Op het moment dat het geld door het slachtoffer wordt overhandigd, rijden de twee verdachten er met hun auto hard vandoor. Het slachtoffer heeft dit waarschijnlijk willen voorkomen en is daarbij meegesleurd door de auto, waarna hij onder de auto van de verdachten terecht is gekomen. De man is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. De verdachten zijn er met het geld in hun auto vandoor gegaan. De politie heeft de zaak nog altijd in onderzoek.

De afgelopen maanden hebben meerdere slachtoffers zich in Zuid-Limburg gemeld, die op soortgelijke wijze zijn opgelicht en bestolen. Personen die zich voordoen als een Luxemburgse investeringsmaatschappij tonen interesse in vastgoed of andere dure spullen die online aangeboden worden. Deze mensen spreken vaak goed Duits. Ze willen vervolgens (deels) in contant geld of goud betalen of willen een deel hiervan omruilen. Door deze werkwijze bekend te maken, hoopt de politie dat toekomstige slachtoffers voorkomen worden. Het onderzoek naar de oplichting en diefstal in Kerkrade die afgelopen donderdag een dodelijke afloop kende, gaat onverminderd door. Dat geldt ook voor vergelijkbare gevallen die bij de politie bekend zijn. Bent u zelf slachtoffer geweest van een dergelijke oplichtingspraktijk? Of bent u daar mee in aanraking gekomen? Deel informatie dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).