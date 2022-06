Agent lichtgewond bij protestblokkade A37 en twee aanhoudingen

Poging doodslag

Rond 20.00 uur ontstond er op de kruising van A37 met N34 een blokkade door een aantal boerendemonstranten. Een grote groep van ongeveer 200 sympathisanten verzamelde zich daar omheen. Bij deze blokkade ontstond vervolgens een dreigende situatie en reed een tractor in op een politieauto. De politieagenten die in de auto zaten, deden aangifte van poging doodslag. Bij de aanhouding van de bestuurder van de tractor, probeerde een groep van ongeveer 30 tot 50 personen de aanhouding te verhinderen. Om de aanhouding veilig te laten verlopen, gingen agenten met de wapenstok in de hand op linie staan. De bestuurder van de tractor, een 23-jarige man uit Hoogeveen, is aangehouden en zijn rijbewijs werd ingevorderd. Hij zit vast en wordt verhoord.

Tractoren reden blokkade voorbij, agent lichtgewond

Later op de avond wilden de demonstranten verder de snelweg op rijden. De politie probeerde te verhinderen dat zij verder de snelweg op zouden gaan en blokkeerde de toegangsweg naar de A37. Een aantal tractoren en auto’s reed die blokkade echter via de berm voorbij, de snelweg op. Bij het voorbijrijden van de blokkade van de politie, raakte een auto de hand van een agent. Hij raakte daarbij lichtgewond. Het kenteken van deze auto is bekend en er wordt onderzoek ingesteld.

Alcoholcontrole

Het is verboden om de snelweg te blokkeren. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties, zeker voor het achteroprijdende verkeer. De 49-jarige man uit Emmen, die onderdeel uitmaakte van de betogers, stond met zijn auto vooraan stil op de snelweg. Hij kreeg daarvoor een boete en agenten bevolen hem om weer verder te rijden. Dat weigerde hij. Daarop hielden agenten hem aan voor het niet voldoen aan bevel of vordering. Bij zijn aanhouding roken agenten een alcohollucht en wilden zij een alcoholcontrole uitvoeren. De Emmenaar weigerde ook hieraan zijn medewerking en kreeg hij ook daarvoor een proces-verbaal.