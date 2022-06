Getuigen gezocht plofkraak juwelier

De plofkraak vond rond 3.30 uur plaats, waarna de verdachten in een auto in de richting van de A28 zijn gevlucht. De politie is direct na de plofkraak een onderzoek gestart. De camerabeelden van de juwelier zijn veiliggesteld en worden onderzocht. Forensische opsporing doet sporenonderzoek en ook zal er vandaag een buurtonderzoek plaatsvinden.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen en meer informatie. Heeft u informatie die mogelijk te maken heeft met deze plofkraak? Heeft u vlak voor of na de plofkraak misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Weet u wie er mogelijk betrokken was bij deze plofkraak? Of bent u in het bezit van camerabeelden waar mogelijk iets op te zien is? Denk daarbij ook aan dashcambeelden. Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000.