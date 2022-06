Politie en justitie leggen grote cocaïnelijn vanuit curaçao naar Oost-Nederland bloot door intensief onderzoek

Vanavond hebben we 6 personen aangehouden op diverse locaties in Nederland. Deze personen worden verdacht van betrokkenheid bij handelen en smokkelen van cocaïne afkomstig uit Curaçao. Met het oprollen, het verstoren van deze cocaïnelijn en het afpakken van de criminele gelden willen politie en justitie een bijdrage leveren aan het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid en veiligheid.

Speciale zoekploeg defensie



Op dit moment vinden doorzoekingen op 13 locaties, waaronder Hengelo, Enschede, Silvolde, Vlaardingen, Wateringen, Delft, IJmuiden, Amsterdam, Megchelen en Vreden (Duitsland) in woningen, loodsen en schuren, plaats. Hierbij worden speciale drugs/geldhonden ingezet en samengewerkt met een bijzondere zoekploeg van defensie. Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams die moeilijke zoekopdrachten kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of in ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties.

De zoekspecialisten gebruiken al hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem kijken. Andere apparatuur wordt gebruikt om door muren en objecten te kijken om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken.

Misdaad loont niet



Bij aantreffen van interessante en waardevolle goederen zullen de aanwezige rechercheurs deze ‘afpakken’ omdat ze mogelijk gekocht zijn met crimineel geld. Tevens wordt ook administratie, gegevensdragers, contant geld, wapens en goederen in beslaggenomen die kunnen bijdragen aan de bewijsvoering. Over de hoeveelheid aangetroffen mogelijke cocaïne wordt op dit moment geen nadere mededelingen gedaan.

Samen tegen ondermijning



Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de integriteit van onze maatschappij. Kenmerkend voor ondermijning is de vermenging van onder- en bovenwereld. Ondermijnende criminaliteit tast het vertrouwen in overheid en in de rechtstaat aan. Daarom is het belangrijk hier effectief tegen op te treden. Om gezamenlijk een vuist te maken tegen de onderwereld is het belangrijk dat de overheidspartners hun krachten bundelen en duidelijk zicht krijgen op wat er speelt.

Daarom werken we naast defensie, de diverse politie-eenheden, internationale samenwerkingsverbanden ook samen met de belastingdienst. Aangezien zij ook de mogelijkheden hebben om financiële fraude en misstanden aan te pakken.

Meer weten over ondermijning