Getuigen gezocht na geweldsincident in Ede

Ede - De politie is op zoek naar mensen die vrijdagavond 3 juni iets hebben gehoord of gezien van een geweldsincident op de Van der Hagenstraat in Ede. Voor de flat de Elskamp raakte een minderjarige inwoner van Ede gewond. Het slachtoffer is na het incident naar het ziekenhuis gebracht.