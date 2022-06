Pand beschoten Vierambachtstraat

Het was rond 01.50 uur dat omwoners schoten hoorden en de politie belden. Er kwamen verschillende meldingen binnen. Agenten die de zaak onderzochten, vonden meerdere inslagen in het pand. Er raakte niemand gewond. In januari en maart is dit pand ook al beschoten. Heel graag komt het team in contact met mensen die meer informatie hebben.



Iets gezien of camerabeelden?

Heeft u informatie of beschikt u over beelden via een camera of ringdeurbel of een dashcam en heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of met de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Tippen kan ook heel makkelijk via bijgaand formulier.