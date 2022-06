Man aangehouden na inrijden op agent

De man zou rond middernacht aan de Houtkade op surveillerende agenten zijn ingereden. Daarbij reed hij over een van de dienstfietsen van de dienders heen. Vervolgens ging hij er vandoor. De man kon later aan de Cereshof worden aangehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd vanwege gevaarlijk rijgedrag. Uit een alcoholtest bleek dat de verdachte mogelijk onder invloed achter het stuur zat. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en wordt verdacht van poging doodslag/moord op de surveillerende agenten. Hij zit voorlopig vast voor verder onderzoek.