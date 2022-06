Gevonden lichaam blijkt vermiste Gino

Geleen / Kerkrade - Het lichaam dat zaterdag in Geleen is aangetroffen, is het lichaam van de 9-jarige Gino van der Straeten. Dat is in het onderzoek inmiddels vast komen te staan. Een 22-jarige man uit Geleen is door de politie gearresteerd voor ontvoering en mogelijke betrokkenheid bij de dood van Gino.