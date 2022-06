Verdachte aangehouden voor dreigmail scholengemeenschap Bilthoven

Aanhouding

Uit het onderzoek kwam een 17-jarige jongen uit Oirschot naar voren. Hij is zaterdag 4 juni aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Uit niets is gebleken dat de verdachte daadwerkelijk van plan was om de dreigementen uit te voeren. Het onderzoek naar de bedreiging is nog niet afgerond.

Met deze aanhouding is duidelijk geworden dat er geen bedreiging meer is voor de school en dus zal deze vanaf 7 juni weer open kunnen op basis van het advies van het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente.