Agent mishandeld na verkeersruzie: twee aanhoudingen

De politie kreeg omstreeks 14.30 uur een melding van het conflict, dat na een aanrijding op het Croesinckplein ontstaan zou zijn. Een van de betrokken partijen zou zich daarbij agressief hebben opgesteld.

Toegesnelde agenten werden ter plaatse beledigd door een 22-jarige man uit Zoetermeer. Hij is aangehouden, waarna een vrouw de agenten begon te belemmeren in het uitvoeren van hun werk. Ook zij, een 22-jarige vrouw uit Zoetermeer, is aangehouden.

Tijdens haar aanhouding mishandelde de vrouw een agent. Zij is in het ziekenhuis behandeld.

Geweld tegen de politie

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld tegen medewerkers, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.

Het Openbaar Ministerie brengt de dader zo snel mogelijk voor de rechter en eist driemaal zo hoge straffen. Daarbij kan het Openbaar Ministerie snelrecht of supersnelrecht toepassen. Bij snelrecht vindt de rechtszaak tegen de verdachte binnen veertien dagen na het incident plaats, bij supersnelrecht binnen drie dagen.