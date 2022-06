Eigenaar bestelbus achtervolgt dief

Een man was zaterdagochtend aan het werk in zijn viskraam op de parkeerplaats bij een supermarkt aan de pastoor van Hooijdonklaan. Hij zag plotseling dat zijn werkbus de parkeerplaats afreed en dus kennelijk op dat moment gestolen werd. Hij bedacht zich geen moment en ging in zijn eigen personenauto er achter aan. Hij slaagde erin de bus in te halen en uiteindelijk klem te rijden. Hij zag dat de dief uitstapte en een weiland op vluchtte. Zowel de bestelbus als de personenauto raakte beschadigd. Agenten hebben uiteindelijk de verdachte op aanwijzing van omstanders getraceerd. Hij had zich in het riet verstopt. Na aanroepen kwam hij tevoorschijn en kon worden aangehouden. De verdachte is in verzekering gesteld. Aanstaande dinsdag is een snelrechtzitting.