Zakkenrollers actief in Bredase binnenstad, zeven gestolen mobieltjes opgespoord

Preventie

De politie heeft al drie gedupeerden gesproken. Een van hen, een 24-jarige man uit Dorst, vertelde dat zijn telefoon de nacht van vrijdag op zaterdag werd gestolen in het uitgaanscentrum in Breda op het moment dat hij met andere stappers in de drukte toekeek hoe een onwel geworden persoon in de ambulance ging. Hij keek vanmorgen op het programma Find my iPhone en zag tot zijn verbazing dat zijn telefoon uitstraalde op het politiebureau in Breda. Met zijn pinpas die ook was gestolen, was al vijf keer geld opgenomen.



Ook spreken de daders die in tweetallen werken potentiele slachtoffers in een buitenlandse taal aan, komen heel dicht bij staan en leidden die af door ze aan te raken. De politie waarschuwt om alert te zijn tijdens het uitgaan en ook bij pogingen direct melding te maken via 112.