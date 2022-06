Twee aanhoudingen na melding steekincident

Bij aankomst troffen de agenten op straat een man met snijwonden en een mes in zijn handen. Deze man is aangehouden en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. In de woning trof de politie een tweede man met diverse snijwonden. Ook deze man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een derde betrokkene was te voet gevlucht. Hij is op de Boekenderstraat aangehouden. Deze man was niet gewond.

Op dit moment is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het steekincident was. Ook de leeftijden van de bewoners zijn nu nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.