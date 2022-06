Aanhouding na straatroof

Rond 22.00 uur werden de vier 15-jarige slachtoffers op straat aangesproken door de jongens. Zij bedreigden het viertal met een mes en namen eigendommen van ze af. Vervolgens renden de twee jongens in de richting van de Romerkerkweg. Politieagenten zagen kort na het incident een tweetal dat voldeed aan het signalement. Na een achtervolging werd de 16-jarige verdachte aangehouden aan het Slangenwegje in Beverwijk. Een mes, dat bij de verdachte werd aangetroffen, is in beslag genomen. De politie heeft de straatroof in onderzoek en is op zoek naar de tweede verdachte.

Bent u getuige geweest van de straatroof rond 22 uur of van de vlucht van de twee verdachten van de Deken Waarestraat in de richting van de Romerkerkweg? Meld het via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Beeldmateriaal kunt u uploaden via onderstaand tipformulier.

2022111444