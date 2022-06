Getuigen gezocht van tasjesroof

In de steeg tussen de Jonkheer Jacob van Veenstraat en de Baljuwstraat kwam een jongen het 86-jarige slachtoffer tegemoet gelopen. Tijdens het passeren greep de jongen de handtas uit haar rollator. De jongen rende vervolgens richting de Baljuwstraat.

Signalement

Het volgende signalement van de jongen is bekend:

ongeveer 16 jaar oud

ongeveer 1,70 meter lang

lichte huidskleur

mager postuur

droeg een grijze jas met capuchon

Heeft u iets gezien?

Heeft u iets gezien van deze beroving of weet u wie deze jongen is? Neemt u dan a.u.b. contact op met onze recherche in Den Helder, via 0900-8844. Heeft u camerabeelden? Deel die dan via onderstaand tipformulier.

2022111185