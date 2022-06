Man aangereden in Emmen: poging moord/doodslag

De 35-jarige man reed die zondag 27 februari in de scootmobiel richting het winkelcentrum Emmermeer. Op de Nijkampenweg in Emmen werd hij aangereden door een grijze Mercedes A190. De auto is vervolgens doorgereden. De man is zwaargewond achtergebleven en later met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Camerabeelden van de aanrijding

Van de aanrijding zijn camerabeelden, waarop de aanrijding en de grijze Mercedes goed te zien. Deze auto, met gestolen Duitse kentekenplaten, is even later uitgebrand teruggevonden op de Oude Dalerveensestraat in Dalerveen/Dalen. Ook is inmiddels bekend dat dezelfde auto op maandag 14 februari waarschijnlijk betrokken is geweest bij een fietsendiefstal bij de Jumbo aan de Ing. Arjen Vonkweg in Coevorden. Ook hiervan zijn beelden.

Informatie over aanrijding, brand en fietsendiefstal

De politie is in dit onderzoek op zoek naar meerdere verdachten die betrokken zijn geweest bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding op zondagavond 27 februari. Ook willen wij weten wie er een rol heeft gespeeld bij de fietsendiefstal op maandag 14 februari aan de Ing. Arjen Vonkweg.

De beelden van de aanrijding en de fietsendiefstal worden gedeeld omdat wij denken dat er mensen zijn die ons meer kunnen vertellen over de verschillende incidenten. Voor het in brand steken van de Mercedes is inmiddels een verdachte aangehouden. We hebben daarom het vermoeden dat er meerdere personen bij zowel de aanrijding als de diefstal betrokken zijn.

Mogelijk opzettelijke aanrijding scootmobiel in Emmen

Op zondagavond 27 februari is rond 20:45 uur op de Nijkampenweg in Emmen een 35-jarige man uit Emmen in zijn scootmobiel aangereden door een grijze Mercedes A190. De auto had een gestolen Duitse kentekenplaat, die we later op de plaats van de aanrijding hebben gevonden. De kentekenplaat is op 4 februari in Emlichheim, vlak over de grens bij Coevorden, gestolen. De man raakte bij de aanrijding ernstig gewond, de bestuurder van de auto is doorgereden. We houden ernstig rekening met het feit dat hier sprake is van een opzet.

Voertuig uitgebrand in Dalerveen

Nog geen twee uur na de aanrijding op de Nijkampenweg, krijgt de politie een melding van een autobrand in de omgeving van de Oude Dalerveensestraat in Dalen. Het gaat hierbij om dezelfde auto die betrokken was bij de aanrijding in Emmen. Voor deze brand heeft de politie al een verdachte aangehouden, die mogelijk in opdracht handelde. Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze verdachte ook een rol had bij de aanrijding.

Diefstal fiets in Coevorden

Op de beelden van de aanrijding in Emmen is een grijze Mercedes A190 te zien, die óók te zien is op de beelden van een fietsendiefstal op maandag 14 februari. Deze diefstal vond plaats aan de Ing. Arjen Vonkweg in Coevorden, bij de Jumbo. Op camerabeelden is te zien hoe de auto langsrijdt, en even later met de gestolen fiets in de kofferbak weer weg rijdt.

Heeft u informatie over de grijze Mercedes, de aanrijding of de diefstal? Neem dan contact op met de politie!

De grijze Mercedes A190, met gestolen Duitse kentekenplaten, heeft verschillende dagen in de omgeving van Emmen en Coevorden rondgereden. We zijn op zoek naar mensen die deze auto tussen 14 februari en 27 februari 2022 hebben gezien. Wellicht zijn er ook mensen die weten wie deze auto in die periode in zijn of haar bezit had.

Ook komen we graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de aanrijding op maandagavond 27 februari. Heeft u gezien wat er precies is gebeurd of heeft u gezien wie er in de auto zaten?

Daarnaast onderzoeken we het verband tussen deze drie incidenten. Weet u meer of heeft u later misschien nog iets gehoord over een van deze incidenten? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070. Dat kan natuurlijk ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt uw tips ook kwijt via onderstaand tipformulier.