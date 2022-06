Nieuw politiebureau voor Nieuwegeinse politie

De gemeente koopt het huidige politiebureau aan de Schakelstede op en zal dat gebruiken voor een nieuwe bestemming. Directeur van het Politiedienstencentrum (PDC) en burgemeester Frans Backhuijs ondertekenden de stukken.

Directeur Petra Bosman: “De politie is er voor iedereen. En wil ook voor iedereen goed bereikbaar zijn. Ons huidige politiebureau is in 1978 gebouwd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Naast de carpoolplaats langs de A2 hebben we een goede plek gevonden om een nieuw, eigentijds en duurzaam politiebureau te bouwen. Centraal in ons werkgebied, goed bereikbaar voor de inwoners van Nieuwegein en met goede aanrijroutes naar de omgeving.”

Burgemeester Frans Backhuijs is blij dat het politiebureau in Nieuwegein blijft. “De verhuizing van de politie geeft ons daarnaast de mogelijkheid om het Stadsplein van City af te bouwen. Het Bestemmingsplan City maakt nieuwbouw op deze plek mogelijk.”

De nieuwbouw en het nieuwe politiebureau zullen de komende jaren gerealiseerd worden.