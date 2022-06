Getuigenoproep mishandeling op de Dijk in Volendam

De politie krijgt zondagavond een melding van een mishandeling. Als de agenten ter plaatse komen, treffen zij op de Dijk het slachtoffer aan met een hoofdwond. De man is met de ambulance ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Omdat de man buiten bewustzijn is geraakt, is er nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld deze avond. Op camerabeelden is te zien dat de man van de Dijk is afgeduwd. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het incident.

Getuigenoproep

De politie heeft deze mishandeling in onderzoek en is vooral op zoek naar getuigen en beeldmateriaal van het incident. Heeft u iets gezien? Geef uw informatie dan door via telefoonnummer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of geef uw gegevens door via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022111457.