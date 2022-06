Let op je fiets!

Deze fietsendiefstallen zijn een probleem. De politie waarschuwt mensen met dit bericht en hoopt zo bij te dragen aan ieders bewustwording. Het is belangrijk dat fietsers extra aandacht besteden aan het veilig wegzetten van hun rijwiel. Sommige exemplaren hebben namelijk een waarde van duizenden euro’s en mensen zijn echt gedupeerd als hun voertuig weggehaald wordt tijdens een gezellig dagje strand of stad. De politie hoort van de slachtoffers dat het steeds vaker gaat om elektrische fietsen. Dat is logisch, want steeds meer mensen hebben zo’n elektrische fiets.

Goede sloten, ook in de schuur

Net als gewone fietsen, worden ook elektrische fietsen vaak alleen afgesloten met een ringslot dat standaard op de fiets gemonteerd zit. De politie adviseert daarom meerdere sloten aan de fiets, al dan niet elektrisch, te bevestigen. Dat kunnen bijvoorbeeld goedgekeurde kabel- of beugelsloten zijn waarmee je je fiets ook meteen aan een in de grond verankerd voorwerp kunt vastzetten, zoals een hek, fietsenrek of lantaarnpaal. Hoe beter je fiets vaststaat, hoe meer moeite de dief moet doen om hem mee te nemen en hoe groter de kans dat hij jouw fiets laat staan. En denk eraan: zo’n extra slot haal je door je frame èn je wiel, anders loop je het risico dat je alleen je wiel nog aantreft en de rest van je fiets toch nog is gestolen.

Deze tips gelden uiteraard ook voor thuis; zet ook in je eigen schuur de fiets altijd op slot en denk erom de schuur of garage af te sluiten.

De juiste parkeerplek

Een dief wil uiteraard niet graag opvallen bij het grote publiek als hij een fietsslot verbreekt, dus ook de plaats waar je de fiets parkeert is iets om rekening mee te houden. Parkeer je fiets altijd op een diefstalonvriendelijke plek, kijk bijvoorbeeld of er camera’s hangen. Als je hem zelf niet in het oog kunt houden, dan zijn er hoogstwaarschijnlijk wel andere mensen bij wie opvalt dat iemand een fiets aan het stelen is. Op veel locaties zijn al bewaakte fietsenstallingen, dus parkeer je fiets daar om hem tegen diefstal te beschermen.

Cijfers

In het teamgebied Oosterscheldebekken zijn sinds begin dit jaar 95 fietsen gestolen. In de gemeente Goes zijn dat er 57, in de gemeente Kapelle 4, in de gemeente Reimerswaal 10, in de gemeente Schouwen Duiveland 21 en in de gemeente Noord-Beveland 3. De politie ziet aan de binnengekomen aangiftes dat de diefstallen nu nog in mindere mate in de kustgebieden plaatsvinden. Maar met het oog op de zomerperiode kan dat zich uiteraard verplaatsen.

Op Walcheren vonden de meeste diefstallen plaats in de gemeente Middelburg. 96 fietsen werden daar ontvreemd sinds 1 januari 2022. Vlissingen komt op de tweede plaats met 55 gestolen exemplaren en in de gemeente Veere werden tot nu toe 19 fietsen als gestolen aangegeven.

In Zeeuws-Vlaanderen werd sinds 1 januari 44 keer aangifte gedaan van de diefstal van fietsen. Hier werden, tot nu toe, de minste fietsen weggenomen in het Zeeuws-Vlaams kustgebied. En als we met zijn allen een beetje opletten dan blijft dat hopelijk ook zo. (In de gemeente Hulst werden 14 fietsen weggenomen, in de gemeente Sluis 7 en in de gemeente Terneuzen 23.)

Meld verdachte situaties!

Na al die cijfers komen we automatisch bij het volgende punt. Wat doen we aan dit probleem? De politie houdt fietsendieven aan op heterdaad, neemt de bekende ‘hot spots’ mee in de opvallende en onopvallende surveillancerondes en handelt bij het zien van verdachte situaties. Hoe kun jij helpen om dit probleem aan te pakken? Dat kan al door gewoon je ogen open te houden. Zie je een verdachte situatie, vermoed je dat er een fietsendief aan de gang is? Bel dan meteen 112. Een van onze taken is om boeven te vangen, dus ook een fietsendief staat zeker op ons lijstje. Geef de locatie door en onthoud het signalement van de verdachte persoon. Noteer eventueel kentekens en andere bijzonderheden van een voertuig waarmee de dief zich verplaatst en geef dat aan ons door. Samen zorgen we ervoor dat de pakkans aanzienlijk groter wordt. Je kunt hiervoor gerust 112 bellen, want: 112, daar vang je boeven mee!