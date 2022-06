Altijd sanctie voor racistische politiemedewerker

Verbinding

Het is belangrijk is dat de nasleep van de docu niet leidt tot verdeeldheid, maar bijdraagt aan verbinding. ‘Het gaat om de onderliggende boodschap van deze documentaire', zegt Huijzer. ‘Dat is dat discriminatie en uitsluiting voorkomt, ook binnen de politie. En dat de impact voor collega’s enorm is. Daar moeten we ons van bewust zijn. En keihard werken om dit te veranderen.'