Politie dringend op zoek naar tassen of zakken in Nijmegen

Nijmegen - De politie is vanochtend dringend op zoek naar tassen of zakken die vanochtend zijn achtergelaten door vier verdachten in Nijmegen. Op basis van getuigenverklaringen gaat de politie er vanuit dat de mannen één of meerdere tassen hebben gedumpt op hun vlucht. Wie een verdachte tas ziet in Nijmegen, wordt verzocht om direct de politie te bellen via 112 of 0900-8844.