Politie zoekt getuigen openlijke geweldpleging Egmond aan Zee

Rond 01.40 uur krijgt de politie een melding van een vechtpartij in de Zuiderstraat in Egmond aan Zee. In deze straat zijn diverse horecagelegenheden gevestigd. De vriendengroep (dertigers) zijn een avond op stap als zij uit het niets in een horecagelegenheid worden aangevallen door een groep personen. Ze worden onder andere geschopt en geslagen. Als de politie arriveert, rennen een aantal personen weg. De vriendengroep treffen zij op straat aan. Na controle van ambulancepersoneel zijn zij overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigenoproep

De recherche in Alkmaar doet onderzoek naar deze openlijke geweldpleging en is op zoek naar getuigen. Heeft u rond 01.40 uur in de nacht van zaterdag 14 mei op zondag 15 mei iets gezien of gehoord in de Zuiderstraat? Weet u wie hierbij betrokken zijn? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Meld dit dan bij de politie. Bel de opsporingstiplijn via 0800-6070 (gratis). U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022094752