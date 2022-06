Afgelopen maanden 25 verdachten aangehouden door EVA-team

Een 30-jarige man uit Delft werd begin maart aangehouden op het woonadres van zijn vriendin. De man had nog een gevangenisstraf van 146 dagen openstaan voor opiumwetdelicten.



Eind maart werd in Voorburg een 52-jarige man opgepakt. Na onderzoek bleek hij in Voorburg te verblijven en werd hij gezien toen hij een parkeergarage uit kwam rijden, het EVA-team arresteerde hem kort hierna. Hij was door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 418 dagen gevangenisstraf wegens kindermisbruik.



Een 34-jarige man uit Den Haag was veroordeeld tot een schadevergoedingsmaatregel van bijna 20.000 euro. Tijdens een onderzoek bij een mogelijk verblijfadres in zijn woonplaats kwam hij ineens aanlopen en kon hij worden aangehouden.



Het EVA-Team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-Team.