Morgen in Bureau Rijnmond!

Schietincident

Zondagavond 8 mei rond 23.50 uur is een 33-jarige man uit Delft beschoten op de Geuzenlaan. Hij raakte daarbij gewond. Dankzij getuigen die een kenteken noemden, werd kort daarna in Rotterdam-Zuid een auto gezien waarin de mogelijke daders zaten. Zij werden aangehouden, maar de politie is nog op zoek naar meer informatie en beelden.