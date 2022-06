Overvaller dringt flat bejaarde vrouw in Tilburg Noord binnen

Zakkenroller

De portemonnee met bankpas van een 52-jarige vrouw is woensdag 16 februari jl. omstreeks 13.00 uur in een supermarkt op winkelcentrum de Burcht in Breda gestolen. Op bewakingsbeelden is te zien dat de dader toeslaat bij de Groente en Fruit afdeling. Dit gebeurt terwijl het slachtoffer een zak met mandarijnen uit het schap pakt. De dief haalt op dat moment uit haar rechterjaszak haar portemonnee. Pas bij de kassa realiseert de vrouw zich dat zij is bestolen. De zakkenroller komt ondertussen bij de kassa’s even vol in beeld. Hij heeft een grote tatoeage in zijn nek.

Uitzendingen

Maandagavond om 18.15 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.15 uur.