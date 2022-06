Man overleden na caféruzie in Geldrop: getuigen gezocht

Getuigen gezocht

Of het incident direct de oorzaak is van zijn overlijden, moet aanvullend onderzoek uitwijzen. Kort na het incident is een verdachte aangehouden die inmiddels ook weer is vrijgelaten. Deze 55-jarige man uit Geldrop blijft wel verdachte in het onderzoek. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er deze avond en nacht precies gebeurde, is de politie op zoek naar getuigen.

Neem contact met ons op

Heeft u deze nacht iets meegekregen van deze ruzie of mogelijk camerabeelden van het incident? Wij ontvangen deze informatie graag. Neem contact op met de politie via 0900 – 8844 of meld anoniem uw informatie via 0800-7000.