Politie rolt drugskwekerij op en neemt drie auto’s in beslag

Drie auto’s en drugs

Op het erf van de loods zag de politie drie voertuigen staan die op naam staan van de 37-jarige verdachte. Deze zijn door de politie in beslag genomen. De agenten zochten verder naar goederen die gelinkt kunnen worden aan de kwekerij en vonden ook nog eens vijf kilo gedroogde henneptoppen in een verpakking. De henneptoppen zijn in beslag genomen en worden na verder onderzoek vernietigd.

Afpakken

Het afpakken van crimineel geld of goederen is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen criminaliteit. Geld is vaak de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, politie en ketenpartners criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Lees hier meer over afpakken.

Samenwerking

Deze locatie was een gierput onder een loods. In een kantoor in loods zat een geheime ladder naar de gierput waar de kwekerij te vinden was. De politie in Boxtel heeft in samenwerking met het Bestuurlijk Interventieteam Meierij en Enexis gewerkt aan deze zaak.

Gevaren drugspand omgeving

Een hennepkwekerij kan op veel plekken voorkomen. Denk aan huurhuizen en koopwoningen of in openbare gebouwen en loodsen. Ook vinden wij wel eens een hennepkwekerij in een open veld of onder de grond. Ondanks dat mensen in het dagelijks leven niet direct last hoeven te hebben van een drugspand, brengen dit soort panden wel gevaren met zich mee. Denk aan brandgevaar of de uitstoot giftige stoffen.