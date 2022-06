Twee Oekraïense vluchtelingen aangehouden voor mensenhandel en oplichting

Limburg - De politie heeft woensdagmorgen twee Oekraïense vluchtelingen van 36 en 41 jaar aangehouden in hun tijdelijke woningen in de gemeenten Peel en Maas en het Brabantse Land van Cuijk op verdenking van mensenhandel en oplichting. Het tweetal is in verzekering gesteld en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.