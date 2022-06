'Ik werkte ruim een jaar met hem toen het noodlot toesloeg'

Nadat Betsy, de chef van Jeroen, het telefoontje over de aanrijding kreeg, is zij naar de plek van het ongeluk gegaan om het lichaam te bergen. “Op dat moment zakt de grond onder je voeten weg. Enerzijds zit je in een werkmodus maar anderzijds weet je wat dit voor de familie betekent, en wat het voor ons betekent.

Nadat Betsy, de chef van Jeroen, het telefoontje over de aanrijding kreeg, is zij naar de plek van het ongeluk gegaan om het lichaam te bergen. “Op dat moment zakt de grond onder je voeten weg. Enerzijds zit je in een werkmodus maar anderzijds weet je wat dit voor de familie betekent, en wat het voor ons betekent. Jeroen was een rustige jongen die net aan zijn carrière was begonnen. Hij had zijn opleiding afgerond en wilde graag motoragent worden, dat proces was net in gang gezet. Hij stond in een heel nieuwe fase van het leven en had alles op orde, dat is zo abrupt afgekapt.”