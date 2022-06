Aangehouden na invoer cocaïne

Ridderkerk - Op 7 juni heeft de politie een 53-jarige man in Ridderkerk aangehouden in verband met de invoer van een partij van 227 kilo cocaïne op 6 mei 2022 in de haven van Antwerpen. De Douane trof de partij, die afkomstig was uit Costa Rica, aan in Antwerpen.