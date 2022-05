Dodelijk verkeersongeval in Oud Gastel

Hulpdiensten werden net voor 04.00 uur gealarmeerd dat er op de Standdaarbuitensedijk een ongeval had plaatsgevonden. Een auto met vier inzittenden is door nog onbekende oorzaak van een talud afgereden en in een sloot tot stilstand gekomen. Een slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden, drie slachtoffers zijn met spoed naar een ziekenhuis overgebracht. Het gaat om twee meisjes van 16 jaar en een man van 22 jaar. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.