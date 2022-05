Getuigen gezocht steekincident Utrecht

Het steekincident gebeurde rond 08:30 uur. In de woning werd een gewonde aangetroffen, een 44-jarige man uit Utrecht. Hij is ter plaatse door agenten behandeld aan zijn verwondingen.

De verdachte was na het steekincident nog in de woning aanwezig en werd door agenten die ter plaatse waren gekomen aangehouden. De verdachte is een 43-jarige man uit Utrecht. Hij is meegenomen naar een politiebureau waar hij wordt gehoord. De toedracht van het steekincident wordt onderzocht.

Iets gezien?

Omdat nog onduidelijk is wat er zich precies heeft afgespeeld is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u misschien camera(deurbel) beelden voorafgaand aan het incident? Bel dan met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook het tipformulier hieronder gebruiken, hier kunt u direct beelden in uploaden.